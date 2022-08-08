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Son dakika: Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi "Polarnet" Derince Limanı'na ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Son dakika: Ukrayna’dan gelen mısır yüklü gemi Polarnet Derince Limanı’na ulaştı

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan mısır yüklü Türk bandıralı "Polarnet" isimli gemi, Derince Limanı'na geldi. Limandaki işlemlerin ardından gemideki mısırın boşaltılmaya başlanması bekleniyor.

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