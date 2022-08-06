06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı! İlk gemi İstanbul'da

Son dakika: Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı! İlk gemi İstanbul'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı! İlk gemi İstanbul’da

Son dakika haberi... Mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı. Diğer iki geminin ise birkaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA