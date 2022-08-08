08 Ağustos 2022, Pazartesi
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2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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2 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Ukrayna limanlarından dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’da demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.

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