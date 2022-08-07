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Haberler Galeri Ukrayna'dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı'nda denetimden geçti! Gemi Derince'ye hareket etti

Ukrayna'dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı'nda denetimden geçti! Gemi Derince'ye hareket etti

Ukrayna'dan gelen 12 bin ton mısır yüklü, Türk bayraklı "Polarnet" gemisi, İstanbul Boğazı'ndaki denetimin ardından Derince'ye hareket etti. Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin bugün yaklaşık 2 saat süren denetimlerin tamamlanmasının ardından heyet, gemiden ayrıldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 17:19
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Ukrayna’dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı’nda denetimden geçti! Gemi Derince’ye hareket etti

Ukrayna'dan gelen 12 bin ton mısır yüklü, Türk bayraklı "Polarnet" gemisi, İstanbul Boğazı'ndaki denetimin ardından Derince'ye hareket etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ukrayna’dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı’nda denetimden geçti! Gemi Derince’ye hareket etti

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden Türk bayraklı "Polarnet" adlı gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.

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Ukrayna’dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı’nda denetimden geçti! Gemi Derince’ye hareket etti

Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin bugün yaklaşık 2 saat süren denetimlerin tamamlanmasının ardından heyet, gemiden ayrıldı.

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Ukrayna’dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı’nda denetimden geçti! Gemi Derince’ye hareket etti

Gemi, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

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Ukrayna’dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı’nda denetimden geçti! Gemi Derince’ye hareket etti