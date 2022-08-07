07 Ağustos 2022, Pazar
Ukrayna'dan kalkan Mısır yüklü Polarnet gemisi İstanbul Boğazı'nda denetimden geçti! Gemi Derince'ye hareket etti
Ukrayna'dan gelen 12 bin ton mısır yüklü, Türk bayraklı "Polarnet" gemisi, İstanbul Boğazı'ndaki denetimin ardından Derince'ye hareket etti. Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin bugün yaklaşık 2 saat süren denetimlerin tamamlanmasının ardından heyet, gemiden ayrıldı.
Giriş Tarihi: 07.08.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 17:19
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