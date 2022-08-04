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Son dakika: Hakkari'de Eren Abluka 29 operasyonu başladı! 632 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Son dakika: Hakkari’de Eren Abluka 29 operasyonu başladı! 632 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 632 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu' başlatıldı.

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