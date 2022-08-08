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Ünlü şarkıcı Sertab Erener konserine şok baskın!

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Ünlü şarkıcı Sertab Erener konserine şok baskın!

İstanbul Sarıyer’de ünlü şarkıcı Sertab Erener konserinin organizatörüne polis ekipleri telif baskını yapıldı. Avukat ve gözlemci konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı. Dün de aynı şekilde Sarıyer’de Kenan Doğulu'nun konserinde polis, organizatöre telif baskını yapılmıştı..

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