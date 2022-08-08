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KPSS yeni takvimi açıklandı! 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika duyurdu

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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KPSS yeni takvimi açıklandı! 2022 KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika duyurdu

Son dakika haberine göre KPSS tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na ilişkin yeni takvimi açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.

İptal edilen KPSS'de yeni takvim açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,



2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,



18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,



13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.''

TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYAN SINAVLAR
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır."

ÜCRET TALEBİ OLMAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'nin iptal edilip yeniden yapılmasına ilişkin, "Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek." demişti.

ÖN RAPOR: 3 SORU AYNI, 10 SORU BENZER
Öte yandan, sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzmanlarca incelendi. Konuya ilişkin hazırlanan ön rapora göre şüpheli 13 soru var.

İnceleme sonucunda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edildi. Bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıkarılırken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği kaydedildi.

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