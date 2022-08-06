Son dakika: KPSS için ön rapor hazırlandı: Sınavda 3 soru birebir aynı! 10 soruda benzerlik var

ÖSYM geçmişte yaptığı birçok sınavın sorularını daha sonra belli bir ücret karşılığında yayınevlerine satabiliyor. Yayınevleri de bu soruları kendi kitaplarında "ÖSYM'nin çıkmış soruları" olarak yayımlayabiliyor. Ancak piyasanın kullanımına verilen bu sorular ÖSYM'nin havuzundan temizlenmek zorunda.

KPSS'nin iptaline neden olan aynı sorunun sadece KPSS'de değil geçmiş yıllardaki DGS'lerden (Dikey Geçiş Sınavı) birinde de sorulmuş bir soru olabileceği iddiası da değerlendiriliyor.