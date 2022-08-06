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Son dakika: KPSS için ön rapor hazırlandı: Sınavda 3 soru birebir aynı! 10 soruda benzerlik var

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Son dakika: KPSS için ön rapor hazırlandı: Sınavda 3 soru birebir aynı! 10 soruda benzerlik var

Son dakika haberine göre KPSS’nin birinci oturum sınav sorularının sızırılması veya çalınmasıyla ilgili soruşturmada, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyon üyelerinin ifadesine başvuruldu. Yapılan inceleme sonucunda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, 10 soruda da benzerlikle olduğu belirlendi.

KPSS'nin birinci oturum sınav sorularının Yediiklim yayınevine ait yayınlarda yer alan sorularla aynı olduğu iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. DDK ile Başsavcılığın koordineli yürüttüğü soruşturmada, ön rapor hazırlandı. Raporda, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri soruları ile sosyal medyada aynı olduğu iddia edilen sorular karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, 10 soruda da benzerlikle olduğu belirlendi.

SORULARI HAZIRLAYANAR İFADE VERİYOR
Devlet Denetleme Kurulu, ÖSYM'de yaptığı inceleme kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyon üyelerinin ifadelerine başvurdu. İfadelerin yanı sıra ÖSYM ile Yediiklim yayınevi çalışanları ile yöneticilerinin telefon arama ve baz kayıtları da incelemeye alındı.

ÖSYM, KPSS VE DİĞER SINAVLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ
ÖSYM, iptal edilen KPSS ile ertelenen diğer sınavlar için kolları sıvadı. 17 Eylül'e ertelenen sınav için yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. Uzmanlar, "Sorular yeniden hazırlanmalı ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Bu diğer sınavlar için de yapılmalı" dedi.

ÖSYM geçmişte yaptığı birçok sınavın sorularını daha sonra belli bir ücret karşılığında yayınevlerine satabiliyor. Yayınevleri de bu soruları kendi kitaplarında "ÖSYM'nin çıkmış soruları" olarak yayımlayabiliyor. Ancak piyasanın kullanımına verilen bu sorular ÖSYM'nin havuzundan temizlenmek zorunda.

KPSS'nin iptaline neden olan aynı sorunun sadece KPSS'de değil geçmiş yıllardaki DGS'lerden (Dikey Geçiş Sınavı) birinde de sorulmuş bir soru olabileceği iddiası da değerlendiriliyor.

İddiaya göre; bu sınav yapıldıktan sonra sorular yayınevlerine satılmış, ancak o soru ÖSYM'nin soru havuzundan çıkarılmamış. Benzer bir ihmalkârlık diğer sorular için de geçerli olabileceği için ÖSYM'nin soru havuzunun tamamen temizlenip yeniden güvenli soru bankası oluşturulması gündemde.

İptal edilen KPSS ile ertelenen diğer sınavlar için ÖSYM kolları sıvadı. 17 Eylül'e ertelenen sınav için yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, "Sorular yeniden hazırlanmalı ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Bu diğer sınavlar için de yapılmalı" dedi.

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