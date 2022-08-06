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Son dakika: Başkan Erdoğan KPSS iptalinin detaylarını anlattı! Muhalefete yüklendi: Boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan KPSS iptalinin detaylarını anlattı! Muhalefete yüklendi: Boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı

Recep Tayyip Erdoğan Rusya dönüşü KPSS iptalinin detaylarını anlattı. Başkan Erdoğan, "ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan, FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı." diyerek sert çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan KPSS'nin iptaline ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

KPSS'NİN İPTALİ
KPSS iptal kararınızın detayını merak ediyoruz. Bununla birlikte son duruma ilişkin bilgi verebilir misiniz? FETÖ parmağı var mı? Sosyal medya tarandığında, bakıldığında resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ'cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor.

BOŞTA BULUNSAK BUNU SEÇİME KADAR SATACAKLARDI
FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük.

Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar.

ÖSYM ŞAİBELERİ ORTADAN KALDIRARAK YOLUNA DEVAM EDECEK
Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek.


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