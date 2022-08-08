08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cam kemik hastası Hira'nın hayali gerçek oldu: Başkan Erdoğan ile görüştü

Cam kemik hastası Hira'nın hayali gerçek oldu: Başkan Erdoğan ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Cam kemik hastası Hira’nın hayali gerçek oldu: Başkan Erdoğan ile görüştü

Geçtiğimiz yıllarda Düzce'de katıldığı mitingde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen fakat göremediği için üzülüp ağlayan cam kemik hastası 13 yaşındaki Hira Cinali'nin hayali gerçek oldu. Başkan Erdoğan, Hira ve ailesini kabul etti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan Metin ve Aysel Cinali çiftinin tek çocukları olan Hira, 2020 yılında kentte düzenlenen bir mitingde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemiş ancak göremediği için üzülüp ağlamıştı.

HİRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Koronavirüs salgını sürecinde de bu hayali gerçekleşmeyen Hira, bugün Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi.

Hayali gerçekleşen Hira'nın mutluluğu yüzünden okundu.

2020'DE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda Başkan Erdoğan'ı göremediği için çok üzüldüğünü anlatan Hira, "Bugün onu göremedim. Göremediğim için de ağladım, çok üzüldüm. Eve gelene kadar ağladım. Ben çok ağladım, şu an hala ağlayacak durumdayım. Çok üzüldüm seni göremeyince." demişti.

Onu başka çocuklarla birlikte gördüğünde kıskandığını söyleyen Hira, "Doğuştan beri onu görmeyi istiyorum. Televizyonlarda onu çocuklarla birlikte görünce kıskanıyorum, itiraf ediyorum ki kıskanıyorum. Onu görmek ve ona bir kere sarılmak istiyorum. Günlüğüme yazı yazdırmak istiyorum. Küçük günlüğümde onun da bir sayfası var. Lütfen ona ulaşmak istiyorum. Bugün benim doğum günümdü. Kendisine ulaşmış olsaydım en güzel doğum günü hediyesi olacaktı bana." ifadelerini kullanmıştı.

"ÜÇ HAYALİM VAR"

Hayatta sadece üç hayal üzerine yoğunlaştığını vurgulayan Hira, isteklerini şu şekilde sıralamıştı:

"Üç hayalim var: Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhurbaşkanımız ve benim Tayyip dedemi görebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, sesini duyabilmek. En son hayalim ise büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş stadına gidip, taraftarlarımızla birlikte maç izlemeyi istiyorum ve Beşiktaşlı oyuncularla buluşmak istiyorum."

85 yaşındaki Zekiye ninenin Başkan Erdoğan hayali gerçek oldu 85 YAŞINDAKİ ZEKİYE NİNENİN BAŞKAN ERDOĞAN HAYALİ GERÇEK OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA