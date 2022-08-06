ÖSYM, KPSS ve diğer sınavlar için harekete geçti: Güvenli soru havuzu

İptal edilen KPSS ile ertelenen diğer sınavlar için ÖSYM kolları sıvadı. 17 Eylül'e ertelenen sınav için yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, "Sorular yeniden hazırlanmalı ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Bu diğer sınavlar için de yapılmalı" dedi.

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