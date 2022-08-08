AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK toplantısı sonrasında flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu YSK’nın elinde olmayan bilgilere nasıl erişti?

YUNANİSTAN'A TEPKİ: LOZAN'IN İHLALİDİR



Yunanistan'da iç siyasetteki duruma yakın bir şekilde bakıyoruz. Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'nı ihlâl eden Türk azınlığa karşı ihlâlleri kınıyoruz. Lozan'ın 40. Maddesi, Türk azınlığın orada kendi okullarını, hayır kurumlarını kurmasını, kendi müftülerini seçmesini garanti altına alıyor. Bunu ihlâli Yunanistan'ın Lozan'ı ihlâlidir.

ABD'DEKİ MÜSLAMAN CİNAYETLERİ



Hayatını kaybeden Müslümanlara rahmet diliyorum. 9 ay çok uzun bir zaman. ABD gibi güçlü istihbarata sahip bir devlette bunların çoktan ortaya çıkarılması gerekirdi. ABD makamlarından beklentimiz, buraya odaklanarak seri cinayetlerin ortaya çıkarılması ve hukuk önünde cezalandırılmasıdır.

SİYASETTE YABANCI SEÇMEN TARTIŞMASI

Herkesin sağduyulu olması gerekir. YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaorğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunun koruması nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım.