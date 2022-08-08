AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrasında flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu YSK'nın elinde olmayan bilgilere nasıl erişti?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cemevlerine yönelik yapılan saldırıları değerlendiren Çelik, "Cemevlerine yönelik yapılan saldırıların provokasyon olduğu açık" ifadelerini kullandı. YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Çelik, birilerinin Yassıada zihniyetini diriltme çabası içinde olduğunu vurguladı. Siyasette yabancı seçmen tartışmalarına da değinen Ömer Çelik, "Herkesin sağduyulu olması gerekir. YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi?" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu.
CEMEVLERİNE YÖNELİK SALDIRI: PROVOKASYON OLDUĞU AÇIK
Emniyet teşkilatı, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlar arasında nifak çıkaranlara en kararlı cevap hukuk dairesi içinde verilecektir. Muharrem ayında saldırıların meydana gelmesi provokasyonları amaçlayanlar açısından da planlı olduğu görülüyor.
Ehlibeyti bir kere daha rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız bugün cemevini ziyaret ederek, kardeşlik sofrasında lokmalar paylaşılacak. Yezidler kendilerine düşeni tüm çirkinlik ve zalimlikle yapmaya devam ediyorlar. Hz. Hüseyin gibi ilke ve hakkın peşinde koşanlar bunların saldırılarına maruz kalıyor. İnsanlar kendi Kerbela ve aşuralarını yaşıyorlar. En yüksek performans ve sadakatle adalet ilkesinin ayakta tutulmasına gayret gösterilmelidir. Bu son derece önemli bir yaklaşımdır. Mezhep savaşlarıyla, bir takım etnik savaşların körüklenmesiyle kimlerin kazanç gördüğüne baktığımızda bunları kışkırtanların daha büyük resimde kendi çıkarlarını ortaya çıkaran çıkar cenneti olduğunu görüyoruz. Bütün Alevi canlarımıza son saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları, dernekleri çok güzel bildiri yayınladılar. "Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı hep birlikte karşı koyalım. Ortak duyarlılık ortaya koyalım" dediler. Biz de bu davete AK Parti Genel Merkezi'nden eyvallah diyoruz.
GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRI
Latif Şimşek' yapılan saldırıyı bir kez daha kınayalım. Bir gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık çok nadir görülen bir şey.
AK PARTİ'NİN 20. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ
14 Ağustos'ta partimiz kuruldu. 21. yılımızı idrak edeceğiz. Partimizin 20. yılında kuruluş yıldönümü programı daha sadece geçmişti. Bu sene Cumhurbaşkanımızın güçlü hitabıyla AK Parti'nin yıldönümünü hep beraber kutlayacağız.
PUTİN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETTİ
Tahıl Koridoru Antlaşmasıyla dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. MSB de mekanizmanın parçası olarak gemilerin seyrüseferinin denetlenmesinde rol alıyor. Süreç işliyor. Tam sayın Cumhurbaşkanımız bunu ortaya koyarken, Türkiye'den "Son derece basit bir anlaşma" gibisinden birileri birtakım fikirler ortaya koydu. 5 Ağustos'taki Soçi Zirvesi'nden Putin, "Şahsi girişimleriniz olmasa bu iş gerçekleşmezdi" diyerek Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Türkiye güven üreten, çözüm üreten, diplomasi üreten bir odak olarak herkesin takdirini kazanan bir ülke konumunda.
YAŞ KARARLARI
"SİYASETE MÜDAHALE EDEN BİR ORDU İSTİYORLAR"
Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor.
SURİYE HAREKATI
Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları birileri tarafından sürekli olarak, birtakım devletler tarafından ne zaman cumhurbaşkanımız, "Bir gece ansızın gelebiliriz" mottosuyla bu talimatı vermeye kalksa, bazı ülkeler Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yapacağı askeri operasyonlardan endişe duyuyorlar. Ama, Türk askerinin hedef alınmasından herhangi bir kaygı duymuyorsunuz.
"İSRAİL'İN SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
İsrail'in Gazze'ye kabul edilemeyecek gayrimeşru, gayri hukuki saldırısı oldu. Hiçbir hukuki tarafı yoktur. Savunma gerekçesiyle izah edilemez. Burada ölümlerin ortaya çıkmasını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması en önemli meseledir. Bu statünün değiştirilmeye çalışılması son derece yanlıştır. Aksa'nın statüsünün hiçbir şekilde taciz altında olmaması gerekir.
YUNANİSTAN'A TEPKİ: LOZAN'IN İHLALİDİR
Yunanistan'da iç siyasetteki duruma yakın bir şekilde bakıyoruz. Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'nı ihlâl eden Türk azınlığa karşı ihlâlleri kınıyoruz. Lozan'ın 40. Maddesi, Türk azınlığın orada kendi okullarını, hayır kurumlarını kurmasını, kendi müftülerini seçmesini garanti altına alıyor. Bunu ihlâli Yunanistan'ın Lozan'ı ihlâlidir.
ABD'DEKİ MÜSLAMAN CİNAYETLERİ
Hayatını kaybeden Müslümanlara rahmet diliyorum. 9 ay çok uzun bir zaman. ABD gibi güçlü istihbarata sahip bir devlette bunların çoktan ortaya çıkarılması gerekirdi. ABD makamlarından beklentimiz, buraya odaklanarak seri cinayetlerin ortaya çıkarılması ve hukuk önünde cezalandırılmasıdır.
SİYASETTE YABANCI SEÇMEN TARTIŞMASI
Herkesin sağduyulu olması gerekir. YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaorğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunun koruması nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım.
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