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Başkan Erdoğan Alevi dedeleriyle birlikte iftar programına katılacak

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Giriş: 08.08.2022 19:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğa Ankara Mamak'ta bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ziyaret ederek Alevi dedeleri ve akademisyenlerle birlikte iftar yapacak. Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer alırken yaklaşık 80 kişinin olacağı belirtildi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan Alevi dedeleriyle birlikte iftar programına katılacak
Başkan Erdoğan Alevi dedeleriyle birlikte iftar programına katılacak
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