Ankara’da çirkin cemevi saldırısı! 45 dakikada üç yerde provokasyon
Ankara’da cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldıran 24 yaşındaki Ahmet Ozan K.’nın 45 dakikada üç ayrı noktada saldırı yaptığı öğrenildi. İlk ifadesinde ise kimseden talimat almadığını savundu. Saldırgan Ahmet Ozan K., “İçimden gelen emir ile yaptım.” dedi. Saldırganın terör bağlantıları araştırılıyor.Provokasyonların ardından AK Parti'den peş peşe sert tepki geldi.
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla Saldırı yapıldı. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.
TERÖR POLİSİ SORGULUYOR
Hürriyet'in haberine göre, asayiş ekiplerince yakalanan saldırgan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. TEM'de sorgulanmaya başlanan Ahmet Ozan K.'nın bağlantıları araştırılıyor. Gözaltı süresi uzatılan Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan sonra Eskişehir'de oturan arkadaşının yanına kaçmak istediği belirlendi. İzmir'de oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Ozan K.'nın, Ankara'ya kendisine ait araçla geldiği, 45 dakikada üç ayrı noktaya saldırdığı öğrenildi.
"İÇİMDEN GELEN EMİR"
TEM'de sorgulanan Ahmet Ozan K.'nın ise ilk ifadesinde, "İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım" dediği öğrenildi.
BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAK
İzmir'de oturan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek "kayıp" başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ailesinin polise, "Çocuklarından haber alamadıkları, başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini" söylediği öğrenildi.
AK PARTİ'DEN ÇİRKİN SALDIRIYA PEŞ PEŞE TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
İŞTE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI
Canlarımıza geçmiş olsun... Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir.
Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı.
Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun..
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şunları söyledi: "Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."
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