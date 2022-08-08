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Başkan Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı: İslam alemi için hayırlara vesile olsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan Aşure Günü mesajı: İslam alemi için hayırlara vesile olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan mesajında "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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