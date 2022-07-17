Ümit Özdağ provokasyona doymuyor: Şimdi de ’Suriyeliler 20 TL için kezzap attı’ yalanı

Sosyal medya hesabı başta olmak üzere tüm söylem ve siyasi girişimlerinde Türkiye'deki mültecileri hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni bir provokasyona girişti.

Konya'da Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını iddia ettiği çocuğun, yaşıtlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı ortaya çıktı.