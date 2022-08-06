Sivilleri hedef alan PKK’nın hain planı deşifre oldu

BU TÜRKİYE'YE YÖNELİK İLK KARALAMA KAMPANYASI DEĞİL

Yapılan hain planın Türkiye'ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, iki Irak'lı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.