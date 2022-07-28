Ümit Özdağ'dan gençlere skandal çağrı: Zafer Partisine oy vermeyeceklerse annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin
Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gençlere skandal bir çağrıda bulundu. Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisi'ne oy vermeye ikan edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" açıklamasında bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni açıklamalarıyla ırkçılıkta seviye atlamaya devam ediyor. Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin canlı yayında toplantı yapan Ümit Özdağ, gençlere skandal bir çağrıda bulundu.
Özdağ, "Gençlerle konuşuyorum, annenizi babanızı Zafer Partisi'ne oy vermeye ikan edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin" ifadelerini kullandı.
Gençlerin kendisine destek verdiğini iddia eden Özdağ, şu skandal ifadeleri kullandı:
"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Benle fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum, annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar."
GAZİANTEP'TEKİ GAZİNONUN SAHİBİ TÜRK ÇIKINCA PAYLAŞIMI SİLDİ
Suriyeli sığınmacılarla ilgili sürekli yanlış bilgiler vererek halkı kışkırtmaya çalışan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, dün Gaziantep'te Suriyelilere ait olduğunu iddia ettiği gazinonun önüne giderek video çekti. Twitter hesabından videosunu paylaşan Özdağ, gösterdiği binaya Türklerin girmesinin yasak olduğunu öne sürdü.
Özdağ'ın yeni iddiası, kısa süre içerisinde binlerce paylaşım ve görüntülenme aldı. Birtakım muhalif kullanıcılar Suriyelilere ve hükümete nefret dolu ifadeler sarf etti.
Gaziantep'teki gazinonun sahibi Halil K. isimli bir Türk çıkınca Özdağ paylaşımını hemen sildi.
Özdağ, gerçek olmadığı anlaşılan bir Suriyeli iddiası sonrası yine tekzip yayınlamadı.
"TÜRKLERİN GİRMESİ YASAK OLAN BİR KULÜP BURASI"
Özdağ'ın paylaşımında tahriklerle dolu sözler kullanarak, "Evet şimdi Gaziantep'in merkezindeyiz. Atatürk Meydanı'na çok yakın bir yerdeyiz. Burası bir ara sokak. Gördüğünüz gibi bir gece kulübü, gazino var. Suriyelilere ait. Türklerin girmesi yasak olan bir gece kulübü burası. Gaziantep, 700 bin Suriyelinin baskısı olması dışında bir de böyle bir ayrışmayı her bağlamda yaşıyor" dedi.
"GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ"
Ardından propagandasını yapan Ümit Özdağ, bir adım daha ileri gitti ve Suriyeli sığınmacıların çok sayıda Batılı devletin statüko mücadelesi yürüttüğü ve iç savaşın sürdüğü Suriye'ye zorla gönderileceğini belirtti.
Özdağ'ın açıklaması şöyle:
"Suriyeliler Suriyeli esnaftan alışveriş yapıyor. Türk esnafla alışverişleri ve irtibatları yok. Bu şehirde görülen her geçen gün mesafenin açıldığı. Onun için biz Zafer Partisi olarak Gazianteplilere, Şanlıurfalılara ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesi ile bir senede hepsini vatanlarına gerekirse zorla yollayacağız."
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