Ümit Özdağ’dan gençlere skandal çağrı: Zafer Partisine oy vermeyeceklerse annenizi babanızı seçim günü eve kilitleyin

Gençlerin kendisine destek verdiğini iddia eden Özdağ, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Benle fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum, annenizi ve babanızı da Zafer Partisine oy vermeye ikna edin, ikna olmuyorlarsa seçim günü eve kilitleyin. Oy kullanmasınlar."