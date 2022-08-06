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Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert uyuşturucu tepkisi! ''Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur''

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 18:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunundu. Erdoğan, ''Burada söylemek istemezdim. Bir ana muhalefet bir de yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi Kocaeli milletvekili. Bir açıklaması oldu. 'İktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede gerekeni yapmamışız' diyor. Hanımefendi bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da böyle konuşuyorsun. Gerekli mücadeleyi verdik veriyoruz. İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele kabinemizin mücadelesi bilinen gerçektir. Sen önce kendi kadronun içinde bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle yol yürüdüğünün farkında mısın. Haddini bileceksin. AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen kendi çatının altındakini düşün. Bizim mücadelemiz nettir. Darbe girişimleri dahil her yönetimi denediler.'' dedi.
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