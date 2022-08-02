İttifaktaki ’olağanüstü toplantı’ krizi büyüyor: HDP’den CHP’ye ’Kendinizi sorgulayın’ tepkisi

"MUHALEFET KENDİSİNİ SORGULASIN"

Muhalefete iki cümle söylemek gerektiğini ifade eden Oluç, "Yeni bir dönem, yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyenlere bir soru sormak istiyoruz. Bugünkü iktidarın çoğulcu değil çoğunlukçu anlayışıyla, yani "benim yeterli sayım var Meclis'te bana uyun" anlayışıyla mı yeni dönemi inşa etmek istiyorsunuz? Siyasi istişare, müzakere ve diyalog kurmadan mı yürüyeceksiniz? Çoğulcu mu olacaksınız, yoksa iktidar gibi çoğunlukçu mu olacaksınız? Bu yeni dönem açısından önemlidir. Yeni döneme giden yollar bugün döşeniyor, yarın birden bire olmayacak. Bugün nasıl davranırsa muhalefet yarın da nasıl davranacağının işaretini vermiş olur. Derdimiz muhalefeti eleştirmek, polemik yapmak değil ama muhalefet de kendini zaman zaman sorgulasa iyi olur." diyerek polemiği alevlendirdi.