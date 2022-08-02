MSB'den "RAZONİ" açıklaması! Saat verildi...

"GÖREVİMİZİN SORUMLULUĞU BÜYÜK"

Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan geminin faaliyetinin, planlama safhasından itibaren MKM tarafından planlandığını ve takip edildiğini anlatan Tuğamiral Altunbulak, şunları kaydetti:

"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Daha önceden gelmesini beklediğimiz ve takip ettiğimiz RAZONI isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında RAZONI isimli gemiye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğunun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle Merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."