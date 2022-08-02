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CHP'nin siyasi şovu çöktü! Vekiller imza atıp Meclis'e gelmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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CHP’nin siyasi şovu çöktü! Vekiller imza atıp Meclis’e gelmedi

CHP, sağlık çalışanları için TBMM'yi lağanüstü toplantıya davet etti. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hariç tüm vekillerin imza atmasına rağmen 12 vekilin Meclis'e gelmediği ortaya çıktı. CHP'ye gösterilen "bu yaptığınız siyasi şovdur" tepkilerinin haklı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Amaçlarının sağlık çalışanlarını düşünmek değil, gösteriş olduğu bir kez daha görüldü.

CHP'de TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet eden ve genel görüşme önergesine imza atan 12 milletvekilinin yoklamaya katılmadığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet etmişti. CHP Grubu'nun genel görüşme önergesinde, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın hariç tüm milletvekillerinin imzası yer almıştı.

CHP'nin; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumuna genel görüşme önergesinde imzası bulunan 12 milletvekili katılmadı.

Genel görüşme önergesine imza atan ancak Meclis'e gelmeyen 12 milletvekili şöyle:

Tolga Özlü'nün haberine göre CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya...

CHP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ MÜKERRER OY KULLANDI

CHP'nin; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'nin oylamaya katılan milletvekili sayısı arttırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, elektronik sistemle oylamaya katıldı ve oturuma katıldığını beyan etti.

Enis Berberoğlu, Bülent Tezcan ve Kani Beko'nun el yazısıyla yoklama pusulasına da imza attığı öğrenildi. TBMM Başkanlık Divanı CHP'li 3 milletvekilinin mükerrer oy kullandığını tespit etti ve toplantıya katılan milletvekili sayısından 3 imzayı düşürdü.

AYKUT ERDOĞDU'NUN İMZASI DAKSİLLE SİLİNDİ

CHP Grubu'nun genel görüşme önergesinde, 29 Haziran 2022'de CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun imzasının bulunduğu, imzasının da daksille silindiği ortaya çıktı.

Genel görüşme önergesinde imzası silinen CHP Eski İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun karşısına paraf atıldığı açıkça görülüyor.

TBMM GENEL KURULU, YETER SAYI BULUNAMADIĞI İÇİN TOPLANAMADI

CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi. Bilgiç, birleşimin başında elektronik yoklama yaptı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, Bilgiç, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylece olağanüstü toplantı çağrısı düşmüş oldu.

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