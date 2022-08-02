CHP’nin siyasi şovu çöktü! Vekiller imza atıp Meclis’e gelmedi

CHP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ MÜKERRER OY KULLANDI

CHP'nin; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'nin oylamaya katılan milletvekili sayısı arttırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, elektronik sistemle oylamaya katıldı ve oturuma katıldığını beyan etti.

Enis Berberoğlu, Bülent Tezcan ve Kani Beko'nun el yazısıyla yoklama pusulasına da imza attığı öğrenildi. TBMM Başkanlık Divanı CHP'li 3 milletvekilinin mükerrer oy kullandığını tespit etti ve toplantıya katılan milletvekili sayısından 3 imzayı düşürdü.

AYKUT ERDOĞDU'NUN İMZASI DAKSİLLE SİLİNDİ

CHP Grubu'nun genel görüşme önergesinde, 29 Haziran 2022'de CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun imzasının bulunduğu, imzasının da daksille silindiği ortaya çıktı.

Genel görüşme önergesinde imzası silinen CHP Eski İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun karşısına paraf atıldığı açıkça görülüyor.