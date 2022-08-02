Nancy Pelosi Tayvan’a indi mi, nerede? Nancy Pelosi kimdir, görevi ne? ABD - Çin gerilimi...

Bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti ortalığı karıştırdı. ABD ve Çin arasında büyük restleşme yaşanmıştı. 'Pelosi Tayvan'a gidecek mi?' sorusu hala yanıt ararken tüm dünya o uçağa kilitlendi.