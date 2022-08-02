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Nancy Pelosi Tayvan'a indi mi, nerede? Nancy Pelosi kimdir, görevi ne? ABD - Çin gerilimi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Nancy Pelosi Tayvan’a indi mi, nerede? Nancy Pelosi kimdir, görevi ne? ABD - Çin gerilimi...

Nancy Pelosi Tayvan'a indi mi, nerede? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gideceği yönündeki haberler gerilime yol açmıştı. Gündeme bomba gibi düşen gerilimin ardından Nancy Pelosi'nin kimliği ve görevi merak ediliyor. Peki, Nancy Pelosi Tayvan'a indi mi, nerede? Nancy Pelosi kimdir, görevi ne? ABD - Çin gerilimi...

Nancy Pelosi Tayvan'a indi mi, nerede? Nancy Pelosi kimdir, görevi ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan'ı ziyaret etme planı ipleri iyice gerdi. Peki, Nancy Pelosi Tayvan'a indi mi, nerede? Nancy Pelosi kimdir, görevi ne? ABD - Çin gerilimi...

Bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti ortalığı karıştırdı. ABD ve Çin arasında büyük restleşme yaşanmıştı. 'Pelosi Tayvan'a gidecek mi?' sorusu hala yanıt ararken tüm dünya o uçağa kilitlendi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesi, Pelosi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıdığı öne sürülen uçak Ada'ya yaklaşırken, ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti.

Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor.

Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.

NANCY PELOSİ KİMDİR, GÖREVİ NE?

Nancy Pelosi, 26 Mart 1940 tarihinde dünyaya geldi. 2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürütmekte olan Pelosi 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın olmuştur.

4 Ocak 2007 - 5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadındır. Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.

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