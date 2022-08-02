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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da 120 vekille şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi! Eli ayağına karıştı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum’da 120 vekille şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi! Eli ayağına karıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından bugün 120 milletvekiliyle birlikte TBMM Grubu toplantısı ve MYK toplantısı için Erzurum'a gİtti. Kılıçdaroğlu burada gerçekleştirilen grup toplantısında şov yapayım derken rezil oldu. Eli ayağına karışan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ama veremedi. Öte yandan CHP'nin kendi ittifak ortaklarıyla bile görüşmeden TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıp vekillerin ertesi gün şehir dışına çıkması tepki çekti. CHP medyasıın tek derdi ise 120 milletvekilinin aynı uçağa binmesi oldu. İşte haberin detayları...

TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekileri Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak grup toplantısı için Erzurum'a gitti.

ELİNDEKİ KAĞIDI BİLE OKUYAMADI
Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıktan sonra Erzurum'da şov yapmaya kalkan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında elinde veren kağıttaki notları bile doğru düzgün okuyamadı.



RAKAM VEREYİM DEDİ RAKAM VEREMEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ancak veremedi.

Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikanız vardı sizin özelleştirildi, önce söz verdiler dediler ki, "Hiçbir işçinin işine son verilmeyecek" sonra o işçilerin son verdiler bakın o rakamı da vereyim size.Yaklaşık, uzun, çok daha fazla kişi çalışırken işçilerine son verdiler ve şu anda çok dar bir kadro şeker fabrikasında çalışıyor." dedi.

CHP'Lİ 120 VEKİL İLE ERZURUM'A GELDİ
CHP, TBMM'nin tatile girmesinin ardından, her hafta salı günü yapılan grup toplantısını il il gezerek gerçekleştirme kararı aldı. Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 120 milletvekili, saat 08.40 uçağı ile Erzurum'a geldi.

CHP MEDYASININ DERDİ: 120 MİLLETVEKİLİNİN AYNI UÇAĞA BİNMESİ
CHP medyasının derdi ise 120 milletvekilinin aynı uçağa binecek olması oldu. Sözcü'den Saygı Öztürk, haberinde 120 milletvekilinin aynı uçağa binecek olmasının bir sıkıntı yarattığını uçağın düşmesi ihtimaline karşı bir tehlike doğacak olmasına dikkat çekildi.

Fondaş basında 120 vekil aynı uçakta telaşı FONDAŞ BASINDA "120 VEKİL AYNI UÇAKTA" TELAŞI

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