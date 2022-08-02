CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum’da 120 vekille şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi! Eli ayağına karıştı





RAKAM VEREYİM DEDİ RAKAM VEREMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ancak veremedi.



Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikanız vardı sizin özelleştirildi, önce söz verdiler dediler ki, "Hiçbir işçinin işine son verilmeyecek" sonra o işçilerin son verdiler bakın o rakamı da vereyim size.Yaklaşık, uzun, çok daha fazla kişi çalışırken işçilerine son verdiler ve şu anda çok dar bir kadro şeker fabrikasında çalışıyor." dedi.