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İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘özgürlük’ vadettiği Demirtaş! Olası sınır ötesi operasyon öncesi skandal sözler: “Türkiye işgalini genişletmeye hazırlanıyor”

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘özgürlük’ vadettiği Demirtaş! Olası sınır ötesi operasyon öncesi skandal sözler: “Türkiye işgalini genişletmeye hazırlanıyor”

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği sınır ötesi operasyona ilişkin skandal ifadeler kullandı. Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, ittifak ortaklarına çağrı yaparak "Operasyona karşı çıkın" dedi. Suriye'deki iç savaştan dahi Türkiye'yi sorumlu tutan Demirtaş, "Halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir. Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye’nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarını korumak maksadıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör unsurlarına yönelik başlatacağı olası operasyonu hedef aldı.

TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' DEDİ

Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, "İktidar, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor." dedi.

İTTİFAK ORTAKLARINA ÇAĞRI: TUTUMUNUZ BELİRLEYİCİ OLACAK

İttifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." diye konuştu.

OPERASYONA 'KANLI OYUN' DEYİP İTTİFAKA RESTİ ÇEKTİ

Operasyonu 'kanlı oyun' olarak nitelendiren Demirtaş, muhalefete gözdağı vererek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞI DA TÜRKİYE'YE BAĞLADI

İktidarın operasyonu Türkiye'yi savunmak için değil, Kürtlerin ve Suriye halklarının iradesine müdahale için yapacağını öne süren Demirtaş, "Suriye'de iç savaşın büyümesinde AK Parti iktidarının büyük sorumluluğu var." diyerek yine Türkiye'yi suçladı.

MUHALEFETE GÖZDAĞI: SESİNİZİ YÜKSELTİN

PKK'ya 'terörist' ve 'katil' denmesini hazmedemeyen Demirtaş, açıklamasının devamında, "Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış ak kaşık da sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi "terörist" ve "katil" oluyorlar? Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım." dedi.

İttifak ortaklarına yine çağrı yapan Demirtaş, "Halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TERÖR SEVİCİ DEMİRTAŞ İÇİN 'ÖZGÜRLÜK' VAADİNDE BULUNMUŞTU

HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın özgür kalması için kendilerine oy verilmesini istemişti.

Terörist başına özgürlük isteyen Demirtaş'ın 'birlik' çağrısında bulunduğu Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmasını istiyorsanız, bize katılın" demişti.

Kılıçdaroğlu ittifak ortağı için, "Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor." demişti.

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