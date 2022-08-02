İlk A Haber gündeme getirmişti: Uzman çavuşa kumpas kuran FETÖ’cü doktor memurluktan ihraç edildi

İŞTE DOKTOR TAHİR TARIMER'İN FETÖ BAĞLANTISI

Uzman çavuş Ali Aladağlı'nn kendisine saldırdığı yalanını ortaya atıp, görevden alınmasına da neden olan doktor Tahir Tarımer'in FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Emniyet kayıtlarına göre Tarımer, FETÖ'den gözaltına da alınmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/1679 sayılı soruşturma dosyası kapsamında "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 4 Mart 2022 tarihinde TEM Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan doktor Tarımer'in adı adli ifadelerde "terör örgütü organizesinde yapılan iftar yemeğine ve toplantılara katıldığı, sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslarla irtibat ve ilişkisinin bulunduğu, örgüt evlerinde kaldığı" şeklinde geçti.

1992 doğumlu Tahir Tarımer, 2018 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2022 yılı itibariyle Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

2011-2014 yılları arasında FETÖ'nün Ankara yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

Gaziantep'teki öğrenciliği döneminde FETÖ yapılanması bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir örgüt mensubunun ilgilendiği öğrenciler arasında yer aldı.

2021 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan çok sayıda örgüt mensubunun ifade ve teşhis tutanaklarında ismi geçti. Ayrıca Tarımer'in adı soruşturma kayıtlarında "Örgüte sosyal medya üzerinden para yardımı topladığı", "Örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğu" şeklinde de geçti.