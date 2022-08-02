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İlk A Haber gündeme getirmişti: Uzman çavuşa kumpas kuran FETÖ'cü doktor memurluktan ihraç edildi

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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İlk A Haber gündeme getirmişti: Uzman çavuşa kumpas kuran FETÖ’cü doktor memurluktan ihraç edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor Tahir Tarımer memurluktan ihraç edildi. Doktorun FETÖ bağlantılarını ilk olarak A Haber'in gündeme getirmişti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor Tahir Tarımer ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş Ali Aladağlı arasında tartışma çıkmış, Ali Aladağlı'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında Aladağlı, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek uzman çavuş görevine iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen Tarımer hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor Tarımer 2 ay açığa alınmıştı.

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün sağlık, sınav ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında olduğu tespit edilen 158 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sağlık yapılanması kapsamında meslekten çıkarılan 10 , aktif olarak çalışan 4 ve 1 sivil olmak üzere 15 kişinin örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları, haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı bulunduğu tespit edildi.

İŞTE DOKTOR TAHİR TARIMER'İN FETÖ BAĞLANTISI

Uzman çavuş Ali Aladağlı'nn kendisine saldırdığı yalanını ortaya atıp, görevden alınmasına da neden olan doktor Tahir Tarımer'in FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Emniyet kayıtlarına göre Tarımer, FETÖ'den gözaltına da alınmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/1679 sayılı soruşturma dosyası kapsamında "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 4 Mart 2022 tarihinde TEM Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan doktor Tarımer'in adı adli ifadelerde "terör örgütü organizesinde yapılan iftar yemeğine ve toplantılara katıldığı, sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslarla irtibat ve ilişkisinin bulunduğu, örgüt evlerinde kaldığı" şeklinde geçti.

1992 doğumlu Tahir Tarımer, 2018 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2022 yılı itibariyle Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

2011-2014 yılları arasında FETÖ'nün Ankara yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

Gaziantep'teki öğrenciliği döneminde FETÖ yapılanması bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir örgüt mensubunun ilgilendiği öğrenciler arasında yer aldı.

2021 yılında FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan çok sayıda örgüt mensubunun ifade ve teşhis tutanaklarında ismi geçti. Ayrıca Tarımer'in adı soruşturma kayıtlarında "Örgüte sosyal medya üzerinden para yardımı topladığı", "Örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduğu" şeklinde de geçti.

MEMURLUKTAN İHRAÇ EDİLDİ

Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.

Müfettiş raporunun ardından Tarımer memurluktan ihraç edildi.

İhraç yazısının Tarımer'e tebliğ edildiği öğrenildi.

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