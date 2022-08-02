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Osmaniye deprem son dakika: Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Osmaniye deprem son dakika: Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Osmaniye'de hissedileb bir deprem meyadana geldi. Bölgede yaşayanlar depremin büyüklüğünü merak ediyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin büyüklüğünü merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gelecek açıklamaları merak ediyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

OSMANİYE DEPREMİ ŞİDDETİ NE KADAR?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre deprem şiddetinin 2.8 olduğu belirtildi.

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