Osmaniye deprem son dakika: Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin büyüklüğünü merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gelecek açıklamaları merak ediyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...