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Haberler Galeri HDP'nin seçim sponsoru Kandil! Teslim olan terörist tek tek anlattı: Demirtaş'a 16 milyon dolar gönderildi!

HDP'nin seçim sponsoru Kandil! Teslim olan terörist tek tek anlattı: Demirtaş'a 16 milyon dolar gönderildi!

HDP ile terör örgütü PKK arasındaki yakın ilişki zaten biliniyor. Ama gri listede aranırken teslim olan PKK'lı terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun savcılığa verdiği ifadeyle bir kez daha belgelendi. Öyle ki itirafçı olan Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a, HDP Eş Başkanı olduğu dönemde, seçim çalışmasında kullanılmak üzere 16 milyon dolar gönderdiğini söyledi. Öte yandan Ovalıoğlu, ifadesinde, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin milletvekili listesinin Kandil'de hazırlandığını, adaylarla burada tek tek görüşüldüğünü söyledi. Ovalıoğlu, 12'si halen milletvekili 17 kişiyle ilgili tanıklıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 10:50
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HDP’nin seçim sponsoru Kandil! Teslim olan terörist tek tek anlattı: Demirtaş’a 16 milyonm dolar gönderildi!

Terör örgütü PKK'dan kaçtı. Güvenlik güçlerine teslim oldu. HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.

"Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, 2 Eylül 2018'de Irak'ta teslim olan dört teröristten biriydi.

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HDP’nin seçim sponsoru Kandil! Teslim olan terörist tek tek anlattı: Demirtaş’a 16 milyonm dolar gönderildi!

Özel Kuvvetler'e bağlı birlikler, gri listede yer alan Ovalıoğlu ile diğer 3 teröristi Habur sınırından görevlilere teslim etti.

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HDP’nin seçim sponsoru Kandil! Teslim olan terörist tek tek anlattı: Demirtaş’a 16 milyonm dolar gönderildi!

Ovalıoğlu, 25 Haziran'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu onlarca HDP'li Kandil'i ziyaretleri ve elebaşlarıyla ilgili ifade verdi.

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HDP’nin seçim sponsoru Kandil! Teslim olan terörist tek tek anlattı: Demirtaş’a 16 milyonm dolar gönderildi!

2014-2016 yılında Kandil'de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için, "Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm" dedi.

Ovalıoğlu, ifadesinde PKK elebaşı Cemil Bayık'ın seçimler için Selahattin Demirtaş'a para gönderdiğini söyledi.

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HDP’nin seçim sponsoru Kandil! Teslim olan terörist tek tek anlattı: Demirtaş’a 16 milyonm dolar gönderildi!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SEÇİMLER İÇİN HDP'YE PARA GÖNDERDİ

"Selahaddin Demirtaş, üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Yüksek ve Figan ile irtibatlıdır. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi."