Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a yeni övgüler: Açıklamaları son derece önemli

"BİR AN ÖNCE SERBEST KALMASI EN BÜYÜK ARZUM"

Demirtaş'ın haksız yere tutuklu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.