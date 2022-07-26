Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a yeni övgüler: Açıklamaları son derece önemli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan övgüyle bahsetti. Demirtaş'ın PKK konusundaki açıklamalarını 'son derece önemli' bulduğunu ifade eden CHP lideri, "Bunun devamının gelmesi lazım. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum." dedi.
Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tüm delilleri görmezden gelerek partisinin PKK'nın uzantısı olmadığını savunmuş ve 'silah bırakma' çağrısında bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
Demirtaş'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.
CHP lideri, Demirtaş'ın PKK konusundaki açıklamalarının 'son derece değerli' bulduğunu vurguladığı açıklamasında, "Bunun devamının gelmesi lazım. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum." diye konuştu.
"DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI SON DERECE ÖNEMLİ"
Demirtaş'ın söyleşisini okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar son derece önemli. Bu açıklamaların Mithat Bey tarafından da farklı bir üslupla dillendirilmesi de çok önemli. HDP'nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım. Bunun devamının gelmesi lazım. Bunun partinin diğer organları tarafından da dillendirilmesi lazım." dedi.
"BİR AN ÖNCE SERBEST KALMASI EN BÜYÜK ARZUM"
Demirtaş'ın haksız yere tutuklu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.
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