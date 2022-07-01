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Kılıçdaroğlu'nun 'özgürlük' vadettiği Demirtaş: Abdullah Öcalan barış aktörüdür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Kılıçdaroğlu’nun ’özgürlük’ vadettiği Demirtaş: Abdullah Öcalan barış aktörüdür

HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütünün yayın organlarından birisine yaptığı açıklamada, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. Terörist başının 'barış aktörü' olduğunu savunan Demirtaş, CHP başta olmak üzere ittifak ortaklarına da 'birlik' çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başına methiyeler düzen Demirtaş'ın serbest kalması için partisine oy istemişti.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve gündeme ilişkin yazdığı mektupta, terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

DEMİRTAŞ'TAN ÖCALAN'A METHİYELER: BARIŞ AKTÖRÜYMÜŞ!

Örgütün yayın organlarından birisine konuşan Demirtaş, 'Türkiye'deki en etkili barış aktörünün' Öcalan olduğunu söyledi. Terörist başının desteğinin olmaması durumunda barış yolunda mesafe kat edilemeyeceğini ifade eden Demirtaş, "PKK, Öcalan'dan başka hiç kimseyi dikkate almaz." dedi.

TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

PKK elebaşına 'tecrit' uygulandığını söyleyen HDP Eski Eş Başkanı, "'Tecrit kaldırılsın' demek ne suçtur ne de yanlıştır. Tersini savunmak ahlak dışıdır ve suça ortak olmaktır." diye konuştu.

MUHALEFETE ÇAĞRI: ORTAK ÇÖZÜMDE UZLAŞIN

CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Muhalefetin nasıl bir çözüm önerdiklerini ana hatlarıyla şimdiden ortaya koymalarıdır. Kürt sorunu Türkiye'nin birliği ve barış içinde çözülecekse HDP dahil tüm muhalefetin şimdiden ortak bir çözüm stratejisinde uzlaşmaları, Türkiye'nin geleceği açısından çok gerekli ve önemlidir." dedi.

KILIÇDAROĞLU, TERÖRİST BAŞINA METHİYETLER DÜZEN DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI İÇİN 'BİZE OY VERİN' DEMİŞTİ

Terörist başına özgürlük isteyen Demirtaş'ın 'birlik' çağrısında bulunduğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sık sık dile getirdiği açıklamalarında, "Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmasını istiyorsanız, bize katılın" demişti.

İki parti 2019 yılındaki yerel seçimlerde ittifak olduklarını birçok kez dile getirmişti.

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