Kılıçdaroğlu’nun ’özgürlük’ vadettiği Demirtaş: Abdullah Öcalan barış aktörüdür

MUHALEFETE ÇAĞRI: ORTAK ÇÖZÜMDE UZLAŞIN

CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Muhalefetin nasıl bir çözüm önerdiklerini ana hatlarıyla şimdiden ortaya koymalarıdır. Kürt sorunu Türkiye'nin birliği ve barış içinde çözülecekse HDP dahil tüm muhalefetin şimdiden ortak bir çözüm stratejisinde uzlaşmaları, Türkiye'nin geleceği açısından çok gerekli ve önemlidir." dedi.