Erzurum’da Kılıçdaroğlu’nu terleten anlar: HDP ile ittifak soruldu ’Kim yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin’ dedi

NEDEN AYLIĞINI AÇIKLAMIYORSUN SORUSUNA CEVAP: 6 KİŞİ KARAR VERECEĞİZ

Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullandı.