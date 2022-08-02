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Erzurum'da Kılıçdaroğlu'nu terleten anlar: HDP ile ittifak soruldu 'Kim yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin' dedi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Erzurum’da Kılıçdaroğlu’nu terleten anlar: HDP ile ittifak soruldu ’Kim yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Erzurum'da, esnafı ziyaret etti. Bir vatandaşın PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapmalarını eleştirmesine yanıt veren CHP lideri, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin." diye konuştu. Neden cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayamadığına ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." dedi.

Kentteki bir otelde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Taşmağazalar Çarşısı'ndaki esnafa ziyaretler yaptı.

PKK İLE İTTİFAK SORULDU: "ALLAH BELASINI VERSİN"

Ziyarette bir vatandaşın, "CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu" iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin." yanıtını verdi.

NEDEN AYLIĞINI AÇIKLAMIYORSUN SORUSUNA CEVAP: 6 KİŞİ KARAR VERECEĞİZ

Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İMAMI LİNCİ SORULDU, "HERKESİN İNANCINA SAYGILIYIZ" DEDİ

Başka birinin de "Sizi birisi yerinizden etmek için hedefe koysa, hedef gösterse, sizce doğru mudur? Ama milletvekiliniz, imam Halil Konakcı'yı hedefe koydu. Neden partiniz tarafından bu kadar tepki görüyor? Özgür Özel Bey, kaç gündür adamı linç etti." şeklindeki sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, herkesin inancına saygılı olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NU TERLETEN SORULAR

Vatandaşın "İnancına saygılı olmak yetmiyor." sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, "Yani diyorsunuz ki bir din insanının yaptığı açıklamayı siyasete alet etmeyin." diyerek ziyaretlerine devam etti.

Çifte Minareli Medrese'yi de ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, ardından geçtiği bir restoranda kanaat önderleriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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