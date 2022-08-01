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“CHP’nin oy oranı kaç?” A Haber’de duyurdu | Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: 6’lı masa Kılıçdaroğlu'nun önünü kesecek!

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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“CHP’nin oy oranı kaç?” A Haber’de duyurdu | Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: 6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek!

HDP’nin de gizli ortağı olduğu, perde arkasından sufleler verilen 6'lı masada kaos ve kriz sürüyor... Peki, 6’lı masanın adayı kim olacak? CHP’nin adayı kim? Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahaya inecek mi? Bu kritik sorular A Haber’de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında yanıt buldu. Söylemleriyle CHP’de deprem yaratan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber’de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. "6’lı masa Kemal Bey’in önünü kesecek" diyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun aklındaki muhtemel ismi duyurdu. Diğer yandan “Kılıçdaroğlu’nu CHP’ye biz aldık, özür diliyorum” sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu ağır topa tutan Sevigen, CHP'nin güncel oy oranını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda A Haber'de açıklama yapan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Başından beri söylüyorum Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül var. Hiç tereddüt etmiyorum. Kemal Bey kendi çok arzu ediyor aday olmayı ama göreceksiniz Kemal Bey'in önünü 6'lı masadakiler kesecek. Yani bu güvendikleri, yakınları, dostları kesecek. Çok çaba sarf ediyor. Belki de bazılarına göre kurtulmak istiyor. Böyle bir ruh hali de var." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI ŞIMARIKLIKTIR"

Kılıçdaroğlu partilileri yok sayıyor diyen Sevigen, "CHP'nin 100 yılık ilkelerini yok sayıyor. Ben yaparım diyerek… Bu bir şımarıklıktır. Bu çok tutmaz. Bizim partide tek adamlık almış başını gidiyor. Bizi çok üzen konu bu." ifadelerine yer verdi.

"CHP'DE KORKU İMPARATORLUĞU VAR"

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına parti içinde karşı çıkanların olduğunu ama korkanların da olduğunu ifade eden Sevigen, "CHP'de korku imparatorluğu var. Bu CHP'nin içine sinmiş" dedi.

CHP'de yaşananların perde arkasını anlatan CHP'li Sevigen, "Bizi CHP'den koparamazlar, yanlışa yanlış deriz. Kemal Bey'i eleştiriyorum diye tehdit alıyorum" ifadelerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU CHP'YE BİZ ALDIK, ÖZÜR DİLİYORUM"

CHP'nin yıllardır iktidar olamadığını vurgulayan Sevigen, Kılıçdaroğlu gerçeğini A Haber'de duyurdu. "Kemal Kılıçdaroğlu'nu DSP ve DYP kabul etmedi" ifadelerine yer veren Sevigen, "Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye biz aldık, özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP'yi kuranların bugün kemiklerinin sızladığını ifade eden Sevigen, "Kemal Bey CHP ile bağdaşmış bir kişi değil. Süleyman Demirel'den yardım alıyor. Sonra CHP'nin başına geçiyor. Ne kötü kaderimiz var." şeklinde konuştu.

CHP'NİN OY ORANI KAÇ?

CHP'nin oy oranını canlı yayında duyuran Sevigen, "CHP'nin oy oranı yüze 22-23 civarında" dedi ve ayrıca seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmediğinin altını çizdi.

6'lı masayı topa tutan Sevigen, "6'lı masa sadece yemek yiyor ve dağılıyor" eleştirisini getirdi.

'Partini emanet etmediğin kişiyi nasıl Türkiye'yi emanet edersin?' diye soranlara yanıt veren Sevigen, "CHP'ye emanet etmediğim birini ülkemi de emanet etmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek! "6'LI MASA KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESECEK!"

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