“CHP’nin oy oranı kaç?” A Haber’de duyurdu | Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: 6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda A Haber'de açıklama yapan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Başından beri söylüyorum Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül var. Hiç tereddüt etmiyorum. Kemal Bey kendi çok arzu ediyor aday olmayı ama göreceksiniz Kemal Bey'in önünü 6'lı masadakiler kesecek. Yani bu güvendikleri, yakınları, dostları kesecek. Çok çaba sarf ediyor. Belki de bazılarına göre kurtulmak istiyor. Böyle bir ruh hali de var." dedi.