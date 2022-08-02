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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KPSS talimatı! Devlet Denetleme Kurumu inceleme başlatacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan KPSS talimatı! Devlet Denetleme Kurumu inceleme başlatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan konuya dair bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi.

TEK BİR EVLADIMIZI MAĞDUR ETMEYİZ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM: İDDİALAR ASILSIZ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS), "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Konuya dair bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan geldi.

Arıncı "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla KPSS ile ilgili iddialar konusunda Devlet Denetleme Kurulu tarafından çalışmalara başlanmıştır." dedi.

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