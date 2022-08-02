Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Akkuyu NGS için sözleşme açıklaması
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi hakkında konuştu. Bakan Dönmez, " Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi hakkında konuştu. Bakan Dönmez, "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız." dedi.
AKKUYU NÜKLEER AŞ GENEL MÜDÜRÜ ZOTEEVA, ANA YÜKLENİCİ DEĞİŞİMİNİ DEĞERLENDİRDİ
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projenin ana yüklenicisinin değiştirilmesinin ardından sahada çalışan tüm Türk şirketleriyle sözleşme imzalanmaya başlandığını bildirdi.
Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasından yayınladığı video mesajında, projede ana yüklenici olarak görev yapan Titan 2-IC İçtaş Anonim Şirketi'ni değiştirmeye karar verdiklerini, şirketle olan sözleşmenin 26 Temmuz'da feshedildiğini anımsattı.
Projede ana yüklenici olarak TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzaladıklarını aktaran Zoteeva, yüklenicinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan bir Türk şirketi olduğunu ifade etti.
Zoteeva, değişimin ardından sahadaki Türk şirketleriyle sözleşme imzalamaya başladıklarını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Sahada çalışan Türk yüklenicilerimiz dahil olmak üzere mevcut tüm Türk taşeronlarımızın sözleşmeleri, şu an itibarıyla ya yeniden imzalanmış ya da en yakın zamanda yeniden imzalanacaktır. Projedeki tüm Türk taşeronlarımızla görüştük ve hepsi de bizimle çalışmayı kabul etti. Şu andan itibaren daha yoğun çalışmamız gerekecek. Türk yüklenici şirketlerimizle uzun süredir, güvene dayalı doğru bir ilişki sürdürüyoruz. Ben tüm taşeronlarımıza yürekten inanıyorum ve onları her zaman gönülden destekliyorum."
"AKKUYU NGS'NİN İLK ÜNİTESİNİ 2023 YILINDA TAMAMLAYACAĞIZ"
Proje inşaatında kendileri için en önemli şeyin insanlar olduğunu anlatan Zoteeva, "Sahada çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve onlara karşı yükümlülüklerin koşulsuz olarak yerine getirilmesi bizim teminatımız altındadır. Onların haklarının asla zarar görmemesi ve korunması konusunun her zaman takibinde olacağız." ifadesini kullandı.
Zoteeva, santralin ilk ünitesinin gelecek yıl tamamlanacağını belirterek, "Hedefimize, sahada çalışan ve büyük çoğunluğunun yani yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğu geniş Türk-Rus ekibimizin ortak çabalarıyla ulaşacağımıza inanıyoruz. Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız." mesajını paylaştı.
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