CHP’de gündem Erzurum’a 120 vekil ile uçuş! Fondaş basında büyük telaş

Sağlık çalışanları için yapılan olağanüstü toplantının başlayabilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP'nin şu anda halihazırda 134 milletvekili var, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin ise 37 milletvekili var. CHP, her ne kadar olağanüstü toplantı çağrısını İYİ Parti'ye sormadan alsa bile iki parti Meclis'te oldukları halde 171 milletvekili yapıyor.

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin ise 56 vekili var. HDP'yle toplantı için yeter sayısı bulunabiliyor. Ancak HDP de bu olağanüstü toplantıya katılmayacağını açıkladı.