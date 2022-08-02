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Son dakika: Başkan Erdoğan, şehit asker Yusuf Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, şehit asker Yusuf Sofioğlu’nun ailesine taziye mesajı gönderdi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında ağır yaralanarak, sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

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