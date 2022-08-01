İslam Memiş'ten altın için bomba tahmin! Altın düşünmeyenler büyük gaflet içinde! Dünyada gıda ve emlak fiyatları tavan yapacak...
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında altın ve dolar piyasalarına ilişkin yorumlarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyada gıda ve emlak fiyatlarının şu an çok ucuz olduğunu söyleyen Memiş, vatandaşlara hangi alana yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. Altın fiyatlarını da değerlendiren Memiş "Vatandaşın kurtuluş reçetesi altındır" ifadelerini kullandı. Altın almayı düşünmeyenlerin büyük gaflet içinde olduğunu söyleyen Memiş, dünyada insanların ileride para dahi biriktiremeyeceğini ifade etti. İşte detaylar...
Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
İSTANBUL'DAN 4 MİLYON KİŞİ GÖÇ EDECEK
Yeni nesil nakitsiz bir toplum istiyor. İnsanları en güzel enflasyonla soyarsınız nakitsiz bir toplumda. Metropol şehirler boşaltılacak. En az 4 milyon kişi İstanbul'dan göç edecek.
DÜNYADA GIDA VE EMLAK FİYATLARI GİDEREK YÜKSELECEK
Dünya genelinde tedarik problemi yaşanacak. Dünya'da insanlara masallar anlatılıyor. Merkez Bankaları geçici bir enflasyon diyor ama delip de geçti. Eylül ayı itibariyle resesyonun ne demek olduğunu göreceğiz. İnsanlar ekilebilir tarım arazileri alsınlar. Gıda fiyatları şu an çok ucuz. Aynı şekilde emlak fiyatları da çok ucuz.
DOLAR YATIRIM DEĞİL ÖDEME ARACIDIR
Türkiye'nin kafasını her zaman kuma gömdüler. Dolar yükseldiği zaman ekonomi kötü, dolar düştüğünde ekonomi iyi denildi. Doları ne olarak görüyor bizim vatandaşımız? Dolar yatırım aracı değil ödeme aracıdır.
SON 20 YILDA LİDER ALTIN
Son 20 yılda dolar %908, euro %1215, %borsa 1073 altın %6290 getiri sağladı. Vatandaşlarımız kurtuluş reçetesi altındır. İnsanlar artık masalın bittiğini rüyadan uyanmaları gerektiğini bilmeli.
ALTIN DÜŞÜNMEYENLER BÜYÜK GAFLET İÇİNDE
2050 yılında altın denen bir şey yer altında olmayacak. Belki de 2050'den önce bitecek. Dünyanın telefon, bilgisayar üretiminde altına ihtiyacı var. Yatırım olarak altını düşünmeyenler büyük gaflet içinde.
BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER
Bunlar daha iyi günler. Dünyada insanlar ileride para biriktiremeyeceğiz.
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