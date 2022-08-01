İslam Memiş’ten altın için bomba tahmin! Altın düşünmeyenler büyük gaflet içinde! Dünyada gıda ve emlak fiyatları tavan yapacak...

DÜNYADA GIDA VE EMLAK FİYATLARI GİDEREK YÜKSELECEK

Dünya genelinde tedarik problemi yaşanacak. Dünya'da insanlara masallar anlatılıyor. Merkez Bankaları geçici bir enflasyon diyor ama delip de geçti. Eylül ayı itibariyle resesyonun ne demek olduğunu göreceğiz. İnsanlar ekilebilir tarım arazileri alsınlar. Gıda fiyatları şu an çok ucuz. Aynı şekilde emlak fiyatları da çok ucuz.