CHP’ye yakın gazeteci Özlem Gürses’ten itiraf gibi açıklamalar: Bürokratlar AK Parti’nin projelerini CHP’ye sızdırıyor

"CHP KENDİ BAŞINA BİR ŞEY ÜRETEMEZ"

2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi neydi? Orta Anadolu'da lojistik merkezi kuracaktı. CHP'nin kendi başına bir şey üretecek bir geçmişi yok.

"MİLLİ PİYADE TÜFEĞİNİN PLANLARINI SATMAYA ÇALIŞTILAR"

CHP kopya çekme peşinde. Devletin içinde bunlara kopya verenler var. Makine ve Kimya Endüstrisi, Milli piyade tüfeğimizin planlarını ajanlara satmaya çalışan hainler çıkmıştı.

HÜKÜMETİN PLANLARI CHP'YE NASIL SIZIYOR?

CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor."