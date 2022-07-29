Kılıçdaroğlu’ndan ’öğretmen’ şovu: Geçtiğimiz aylarda hedef almıştı şimdi ’sorunlarını çözelim’ dedi

Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum… Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."