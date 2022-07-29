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Kılıçdaroğlu'ndan 'öğretmen' şovu: Geçtiğimiz aylarda hedef almıştı şimdi 'sorunlarını çözelim' dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Kılıçdaroğlu’ndan ’öğretmen’ şovu: Geçtiğimiz aylarda hedef almıştı şimdi ’sorunlarını çözelim’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, başöğretmenlik sınavlarının kaldırılması çağrısında bulundu. "Öğretmenlik kutsal meslek, sorunlarını makul bir şekilde çözelim" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, geçtiğimiz aylarda AK Parti'ye oy veren öğretmenleri hedef aldığı, "Ben size öğretmen demem" şeklindeki skandal açıklamasını akıllara getirdi.

Son günlerde iktidarın attığı adımları sahiplenerek siyaset devşiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de öğretmenler üzerinden bir şova girişti.

Kılıçdaroğlu, öğretmen adaylarının gireceği 'başöğretmenlik sınavı'na yönelik paylaşımında, "Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin sınava tabi tutulması onur kırıcı bir davranıştır. Gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum… Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."

AKILLARA ÖĞRETMENLERİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI GELDİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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