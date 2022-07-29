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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hakan Hilmi Füzün'un cenaze törenine katıldı

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hakan Hilmi Füzün’un cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Hilmi Füzün'un öğle namazına müteakip Akhisar Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılıyor.

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