Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarıyla kavrulacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı | İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak onlarca il için Eyyam-ı bahur sıcakları uyarısı yaptı. Türkiye'nin kavurucu sıcakların etkisi altına gireceği belirtilirken, hafta sonunda güneşli havanın hakim olacağı ifade edildi. Türkiye'de beklenen Afrika sıcaklarına karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, "Güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız" açıklamalarında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü artan sıcaklıkları ardından "Eyyam-ı bahur" uyarısı yaptı. Yarından itibaren Türkiye'de birçok ilin sıcak hava etkisi altına gireceğini belirten Meteoroloji, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında rastlandığını ifade etti. Boğucu günlerin Türkiye'ye uğrayacağı belirtilirken, "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlerle de anılan eyyam-ı bahurun görüleceği açıklandı.
40 DERECENİN ÜZERİNDE OLACAK
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin bulunduğu konum nedeniyle temmuzun sonu ile ağustosun ilk günlerinde yılın en sıcak günlerini yaşadığını söyledi.
Yılın en sıcak günlerine halkın "eyyam-ı bahur" adını verdiğini belirten Toros, "Eyyam-ı bahur, en sıcak günler anlamına gelmektedir. Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor" dedi.
Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkili olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Sıcak günler bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor."
"GÜNEŞ ALTINDAKİ YORUCU FAALİYETLERİ ERTELEMELİYİZ"
Vatandaşların sıcak günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Toros, özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamasını tavsiye etti.
Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcak günlerde açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunabileceğini dile getirerek, "Ayrıca bol su içmeli mümkünse güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Mümkün mertebe yorucu işleri günün daha serin saatlerinde yapmalı, çalışmak zorunda isek daha sık mola vermeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız" diye konuştu.
Nemin azalmasının orman yangınlarını arttırabildiğini aktaran Toros, özellikle bugünlerde ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.
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