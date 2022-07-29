Türkiye Eyyam-ı bahur sıcaklarıyla kavrulacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı | İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü artan sıcaklıkları ardından "Eyyam-ı bahur" uyarısı yaptı. Yarından itibaren Türkiye'de birçok ilin sıcak hava etkisi altına gireceğini belirten Meteoroloji, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında rastlandığını ifade etti. Boğucu günlerin Türkiye'ye uğrayacağı belirtilirken, "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlerle de anılan eyyam-ı bahurun görüleceği açıklandı.