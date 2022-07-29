Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İlhan İrem'den FETÖ ve CHP'ye sert sözler! Fetuş şizofren Kılıçdaroğlu ve İnce basiretsiz
67 yaşındaki ünlü sanatçı İlhan İrem, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başarılı sanatçı çok sayıda ödül kazanırken, eserleriyle toplumun her kesimine ulaştı. Yazdığı köşe yazıları ile de dikkat çeken İrem'in, FETÖ ve CHP'ye yönelik söylemleri de yeniden gündem oldu. Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e 'Fetuş' diye hitap eden duayen sanatçı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi 'basiretsiz' olarak tanımlamıştı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
67 yaşında vefat eden sanatçı, ilk albümünü 1973 yılında çıkardı. "İşte Hayat", "Son Selam", "Ayrılık Akşamı", "Sen Bilirsin", şarkılarıyla liste başı oldu. 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı.
İrem, çeşitli kurumlarca "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü.
Usta sanatçı İlhan İrem, icra ettiği sanatın yanı sıra yazdığı köşe yazıları ve söylemleri ile de tüm dikkatleri üzerine topluyordu.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'E BU SÖZLERLE YÜKLENDİ: "CUMHURİYET DÜŞMANI ŞİZOFREN FETUŞ"
1999 yılında kaleme aldığı bir yazıda Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e 'Fetuş' diye hitap etmiş, eli kanlı Gülen'i 'Cumhuriyet düşmanı bir şizofren' olarak tanımlamıştı.
Bu sözler FETÖ elebaşı Gülen, İlhan İrem'e tazminat davası açarak para talep etmişti.
"SİZ HALA KOLTUK DERDİNDESİNİZ"
24 Temmuz 2018 seçimleri sonrası yaptığı bir paylaşımla o dönem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında çekişmeye tepki gösteren İrem, "Olanların ve olacakların sebebi basiretsizliğiniz. Siz hala koltuk derdindesiniz" ifadelerini kullanmıştı.
İLHAN İREM'İN HAYATI
Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.
İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.
Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.
"Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.
Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.
Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı beş kitabı yayımlandı.
Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu.
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