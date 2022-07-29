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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı! İşte nedeni...

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı! İşte nedeni...

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada geminin kurtarılmasına ilişkin çalışmaların başladığının altı çizildi. İşte detaylar...

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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