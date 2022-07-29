29 Temmuz 2022, Cuma
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden öğrenilir? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren öğretmen adayları, heyecan içinde sınava katılacakları yer bilgisini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik sınav yerlerinin 29 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:11
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