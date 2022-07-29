Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? 99 alanda yapılacak öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ediyor. 2022 yılı içerisinde yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 18-26 Temmuz'da alındı. Şimdi ise sıra mülakat aşamasında. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...