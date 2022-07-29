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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden öğrenilir? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren öğretmen adayları, heyecan içinde sınava katılacakları yer bilgisini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik sınav yerlerinin 29 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:11
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? 99 alanda yapılacak öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ediyor. 2022 yılı içerisinde yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 18-26 Temmuz'da alındı. Şimdi ise sıra mülakat aşamasında. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20 bin sözleşmeli öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından sıra sınav aşamasına geçecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 29 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2022 e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.