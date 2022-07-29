Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşı Baerbock’a sözlü bombardıman: Osman Kavala’yı fonluyorsunuz çünkü kullanıyorsunuz



ÇAVUŞOĞLU:İCAZET ALMAK ZORUNDA DEĞİLDİR



Tahran'daki buluşmayla ilgili , Türkiye'nin görüşmeden sonra tahıl ihracatı önündeki engelin kaldırılması gerektiği vurgusu yapılmasını beklerdim. Hem Putin, hem Zelenski ile diyalog sürdürmesek dengeyi nasıl kuracağız. Bu diyalogumuz, insanlığın hayrınadır. Astana formatında bir araya gelmemiz Suriye açısından önemlidir. Bizim sayemizde süreçler yürüyor. 11 yıldır Suriye'de insanlar ölüyor. Bu formatlarda bir araya gelmemiz, bölge açısından önemlidir. Her lider birbiriyle görüşebilir, icazet almak zorunda değildir.

"HAKSIZA HAKSIZSIN DİYEMİYORSUNUZ"

Almanya'nın taraflı davrandığını söylediniz. İhtilaflı konularda taraf tutmak doğru değil. Almanya'dan beklentimiz bu değil. Bizim Yunanistan ile ihtilaflarımız var. Barışçıl çözülmesi için görüşmeleri başlattık. BM'ye yazdığımız mektup açık. Adalar Yunanistan'a verildi. Bazı adalar için şart konuldu. Ama Yunanistan bu maddeleri ihlal ediyor, silahlandırıyor. AB üyesi diye yanlışa rağmen sahip çıkmak doğru değil. Yunanistan'ın verdiği cevap hukuki değil. Haksızsa 'Haksızsınız' diyemiyorsunuz, bunu diyemiyorsunuz. AB üyesi olmak her hakka sahip olmak. 'AB olarak çözümde neler yapabiliriz' diye Merkel bunu yapıyordu. Kusura bakmayın söylüyorum. 3.taraflara 'tarafsız olun' diyoruz. Almanya'nın tarafsız tutumunun devam etmesini istiyoruz.