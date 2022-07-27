Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, YKS puanına ve başarı sıralamasına göre tercih yapmak için araştırmalara başladı. Peki, Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?