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Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022
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Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?

Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre yapmak isteyen ünivesite öğrencisi adayları, tercih işlemleri için detayları merak ediyor. Peki, Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?

Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, YKS puanına ve başarı sıralamasına göre tercih yapmak için araştırmalara başladı. Peki, Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 27 Temmuz -5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS programları ve kontenjanları kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS'de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

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