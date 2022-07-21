21 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK’ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA