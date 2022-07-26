Son dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! Gaziantep’te de hissedildi! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş'ta deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.11'de yerin 3.4 kilometre altında gerçekleşen deprem, Gaziantep başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendildi.

İşte deprem merkez üssü;

"OLUMSUZ BİR HABER ALMADIK"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun. Hamdolsun olumsuz bir haber almadık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.