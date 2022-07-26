Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkelli mahallesinde 4.6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Kahramanmaraş'ta deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 9.11'de yerin 3.4 kilometre altında gerçekleşen deprem, Gaziantep başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrendildi.
İşte deprem merkez üssü;
"OLUMSUZ BİR HABER ALMADIK"
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun. Hamdolsun olumsuz bir haber almadık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER (26 TEMMUZ SALI)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.07.26 09:11:00 37.4508 36.9938 3.4 -.- 4.4 4.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.26 08:40:58 39.5457 27.7487 6.2 -.- 2.6 -.- KOZOREN-(BALIKESIR) REVIZE01 (2022.07.26 08:40:58)
2022.07.26 02:44:37 35.1743 25.2925 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:35:56 34.9253 25.2825 10.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:26:57 35.0742 25.2960 14.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 00:27:25 40.7392 33.5870 5.0 -.- 3.0 2.9 IKICAM-KORGUN (CANKIRI) İlksel
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- Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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