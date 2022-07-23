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İzmir’de terör operasyonu: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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İzmir’de terör operasyonu: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İzmir’in Buca ve Menemen ilçelerinde terör örgütlerine yardım adı altında finansman sağladığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

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