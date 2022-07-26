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MSB'den son dakika açıklaması: 7 PKK-YPG'li daha öldürüldü

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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MSB’den son dakika açıklaması: 7 PKK-YPG’li daha öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin terör örgütü ve onları besleyen odaklarla mücadelesi hız kesmesen devam ediyor.

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." bilgisini paylaştı.

Açıklamada Bakanlık ayrıca "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" mesajı verildi.

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